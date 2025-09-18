Ричмонд
Онколог перечислил привычки, провоцирующие рак желудка

Онколог Бамматов: привычка есть много соли провоцирует рак желудка.

Источник: Комсомольская правда

Образ жизни влияют на состояние здоровья, в том числе, на развитие онкологических процессов. О том, какие факторы могут провоцировать рак желудка, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-онколог Басир Бамматов.

— Вероятность развития рака желудка выше у людей с определенными факторами. В эту категорию входят те, кто злоупотребляют соленой, копченой и маринованной пищей, а также люди, которые мало едят овощей и фруктов, курят и частое распивают алкоголь, — сказал медик.

Доктор отметил, что также высока вероятность заболеть у пациентов с хроническим гастритом, особенно вызванном инфекцией, с язвой желудка, а также с отягощенной наследственностью.

Ранее KP.RU сообщил, что рак желудка на ранних стадиях не имеет каких-либо высокоспецифичных признаков, его часто можно не заметить на фоне различных заболеваний желудка. О наличии раннего рака желудка может сигнализировать вздутие живота, частая тошнота, рвота, потеря аппетита, изжога, отвращение к мясным блюдам.