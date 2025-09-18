Четыре новые станции Троицкой линии метро оснастили цифровой навигацией

13 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение поездов на Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «ЗИЛ». Согласно планам правительства города, к 2025 году пассажиропоток на 11 станциях Троицкой линии достигнет около 95 тысяч человек в день, с постепенным увеличением более чем до 160 тысяч к 2030 году.