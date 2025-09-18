Ричмонд
Четыре новые станции Троицкой линии метро оснастили цифровой навигацией

Недавно открытые станции Троицкой линии метро, «Вавиловскую», «Академическую», «Крымскую» и «ЗИЛ», первыми на изумрудной линии оснастили цифровой навигацией. Теперь общее число указателей в московском метрополитене, где информация отображается в цифровой форме, достигло 200.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На подобных станциях современные технологии объединяются с привычными навигационными принципами всего столичного транспорта.

— Год назад Сергей Собянин открыл первые цифровые станции городского транспорта — «Марьину Рощу» Большой кольцевой линии и терминал № 1 московского городского вокзала Нижегородская. За это время они доказали свою эффективность, мы получили множество положительных отзывов от пассажиров. В этом году цифровой навигацией оснастили новый участок Троицкой линии «Вавиловская» — «ЗИЛ», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что до 2030 года власти Москвы планируют открыть еще шесть станций на этой ветке. После их появления на третьем участке Троицкой линии не потребуется полномасштабная физическая замена навигации, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

13 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение поездов на Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «ЗИЛ». Согласно планам правительства города, к 2025 году пассажиропоток на 11 станциях Троицкой линии достигнет около 95 тысяч человек в день, с постепенным увеличением более чем до 160 тысяч к 2030 году.

