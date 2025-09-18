Умер Брэд Эверетт Янг, актер из сериалов «Зачарованные» и «Анатомия страсти»

Умер Брэд Эверетт Янг, актер сериалов «Зачарованные» и «Анатомия страсти». Артист погиб в автомобильной аварии в возрасте 46 лет. Трагедия произошла на автостраде Вентура в Калифорнии вечером 14 сентября.
Янг ехал один, когда в его машину врезался автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. Актер скончался на месте, а водитель второго автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу, сообщил представитель Янга Пол Кристенсен.
По словам Кристенсена, Янг был человеком с огромной страстью к искусству и поддержке творческих личностей. Он основал некоммерческую организацию, которая помогала сохранять программы по искусству и музыке в школах.
Брэд Эверетт Янг прославился ролями в популярных сериалах, таких как «Анатомия страсти», «Главный госпиталь», «Зачарованные» и «Ангелы Чарли». Помимо актерской карьеры, он увлекался фотографией и снимал известных звезд, включая Сару Мишель Геллар и Дэвида Харбора.
Ранее стало известно о смерти американского сценариста и продюсера Джона Масиуса. Он был известен по работе в сериалах «Прикосновение ангела» (1994−2003), «Провиденс» (1999−2002).