Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

Владимир Солодов сообщил об оповещении населения на фоне угрозы цунами из-за землетрясения у берегов Камчатки.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки в четверг, 18 сентября. В связи с сейсмической активность в регионе была объявлена угроза цунами. Об этом сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения», — написал он в личном Telegram-канале.

По словам Солодова, все службы в регионе были переведены в режим повышенной готовности после произошедшего землетрясения. Губернатор Камчатского края также отметил, что в настоящий момент информации о повреждении в инфраструктуре и пострадавших среди мирного населения не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал, что еще одно землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано у берегов Камчатки 13 сентября.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше