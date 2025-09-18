На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

По словам Солодова, все службы в регионе были переведены в режим повышенной готовности после произошедшего землетрясения. Губернатор Камчатского края также отметил, что в настоящий момент информации о повреждении в инфраструктуре и пострадавших среди мирного населения не сообщалось.