На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки в четверг, 18 сентября. В связи с сейсмической активность в регионе была объявлена угроза цунами. Об этом сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения», — написал он в личном Telegram-канале.
По словам Солодова, все службы в регионе были переведены в режим повышенной готовности после произошедшего землетрясения. Губернатор Камчатского края также отметил, что в настоящий момент информации о повреждении в инфраструктуре и пострадавших среди мирного населения не сообщалось.
Ранее KP.RU сообщал, что еще одно землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано у берегов Камчатки 13 сентября.