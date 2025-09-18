Бывшего замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве на 2 млн рублей

«Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Задержание связано с расследованием уголовного дела, в рамках которого изучаются обстоятельства исполнения контрактов с муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района». Следствие полагает, что бывший чиновник причастен к предоставлению ложных отчетов о выполненных работах, а также к хищению порядка 2 млн рублей при реализации контрактов на модернизацию котельных.