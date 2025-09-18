Бывшего замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве на 2 млн рублей

Экс-заместитель главы администрации Химок Кайгородов задержан.
Бывший заместитель главы администрации Химок Дмитрий Кайгородов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в участии в мошеннической схеме при реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры.
«Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Задержание связано с расследованием уголовного дела, в рамках которого изучаются обстоятельства исполнения контрактов с муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района». Следствие полагает, что бывший чиновник причастен к предоставлению ложных отчетов о выполненных работах, а также к хищению порядка 2 млн рублей при реализации контрактов на модернизацию котельных.
В ходе расследования установлено, что в 2022 году руководители муниципального предприятия «ЖКХ Чеховского района» направляли недостоверные документы о завершении работ в правительство Московской области. Сейчас с Кайгородовым проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о мере пресечения. Официальных комментариев от администрации Химок и самого Кайгородова пока не поступало.