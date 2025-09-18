Футболисты ФК «Ростов» победили «Спартак» в матче Кубка России

Сегодня, 18 сентября, в четвертом туре Кубка России игроки ФК «Ростов» на выезде сразились с ФК «Спартак». Встреча завершилась со счетом 1:2 (1:0) в пользу гостей.
Счет в первой половине матча открыли хозяева. На 6-й минуте гол оформил Манфред Угальде. После этого были голевые моменты, назначались угловые, а на 41-й минуте встречи желтую карточку получил Умар Сако (ФК «Ростов»). При этом голов до конца тайма не было.
Второй тайм начался с замены у ФК «Ростов». Вместо Дмитрия Чистякова вышел Виктор Мелехин. На 54-й минуте донская команда сравняла счет, забил Даниил Шанталий.
На 70-й, 76-й и 86-й желтые карточки получили Тимур Сулейманов (ФК «Ростов»), Александр Джику (ФК «Спартак») и Данила Прохин (ФК «Ростов»).
На 88-й минуте Илья Вахания (ФК «Ростов») отправил мяч в ворота соперников и вывел команду вперед. В оставшееся время после этого, а также в добавочное время голов не последовало. В итоге победили подопечные Хонатана Альбы.
