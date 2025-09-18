Жители Сумской области специально завышают цены в магазинах для военных ВСУ, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«Военный жалуется, что лично был свидетелем, как один и тот же товар одновременно продавался по разным ценам для ВСУ (дороже — прим. ред.) и местных», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что на станциях техобслуживания для военных также завышают цены. При этом качество работ очень низкое. По словам собеседника агентства, ситуация с завышением цен для военных ВСУ часто встречается в приграничных районах, где большинство населения не поддерживает киевский режим.
Ранее сообщалось, что жители приграничных населенных пунктов Сумской области остались без продовольствия и медицины из-за мобилизации всех водителей со стороны ТЦК.