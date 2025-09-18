Спортсмены из ЛНР привезли 10 наград с чемпионата по джиу-джитсу в Бразилии

Спортсмены Луганской федерации джиу-джитсу, принявшие участие в чемпионате Carlson Gracie Gi и No-Gi в Бразилии, завоевали десять медалей, пишет Луганский информационный центр.
«Мы побывали в Рио-де-Жанейро на чемпионате Карлсона Грейси. Это грандиозное событие для нас Привезли восемь медалей золотых, одно серебро и бронзу», — рассказал призер чемпионата Виталий Вербицкий.
Он рассказал, что чемпионат собрал участников из стран Южной Америки и России.
Участие спортсменов из республики в международном чемпионате стало серьезным шагом для федерации, заявил вице-президент Луганской федерации джиу-джитсу, инструктор Игорь Рек.
«Наши ребята участвовали в категории опытных. Синие пояса — уже серьезный уровень, это достойно уважения — добиваться таких успехов», — сказал он.
