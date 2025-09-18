Спортсмены из ЛНР привезли 10 наград с чемпионата по джиу-джитсу в Бразилии

Ранее Запорожское агентство новостей сообщило, что в Бердянске в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2025» прошел легкоатлетический забег, который посвятили празднованию Дня города. В нем приняли участие 32 человека из числа воспитанников детских спортивных школ города, рассказали в министерстве спорта и туризма Запорожской области.