LETA: служба госбезопасности Латвии опровергла задержание Росликова

Ранее, в четверг, депутат от партии «Стабильность!» Светлана Чулкова утверждала, что Росликов был повторно задержан. Однако СГБ уточнила, что в этот день был проведен обыск у политика и в его автомобиле в рамках ранее возбужденного уголовного дела.