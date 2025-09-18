LETA: служба госбезопасности Латвии опровергла задержание Росликова

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) заявила, что депутат Рижской думы и бывший парламентарий Алексей Росликов не был задержан, а подвергся обыску. Отмечается, что дело в отношении политика возбуждено за его высказывания в поддержку русского языка, сообщает агентство LETA.
Ранее, в четверг, депутат от партии «Стабильность!» Светлана Чулкова утверждала, что Росликов был повторно задержан. Однако СГБ уточнила, что в этот день был проведен обыск у политика и в его автомобиле в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
«Служба государственной безопасности в рамках возбужденного уголовного дела обыскала Алексея Росликова и его машину. Задержания не последовало. СГБ воздерживается от дополнительных комментариев», — говорится в официальном сообщении.
По данным агентства, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Латвии, обыск возможен, если есть основания полагать, что при человеке или в его вещах могут находиться предметы или документы, имеющие значение для уголовного процесса.