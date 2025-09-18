Трамп: конфликт на Украине закончится, если ЕС введет санкции против Китая

Ранее Трамп отметил, что не считает текущий момент подходящим для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о прекращении боевых действий. Он подчеркнул, что в случае необходимости готов применить более жесткие меры. Как уточнил американский лидер, выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One, ключ к урегулированию конфликта между Россией и Украиной заключается в снижении мировых цен на нефть.