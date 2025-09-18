Трамп: конфликт на Украине закончится, если ЕС введет санкции против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций или пошлин против Китая со стороны европейских стран могло бы способствовать завершению конфликта на Украине.
По словам американского лидера, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, и ограничительные меры против Пекина могли бы повлиять на ситуацию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп отметил, что не считает текущий момент подходящим для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о прекращении боевых действий. Он подчеркнул, что в случае необходимости готов применить более жесткие меры. Как уточнил американский лидер, выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One, ключ к урегулированию конфликта между Россией и Украиной заключается в снижении мировых цен на нефть.