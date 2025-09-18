Ричмонд
Трамп надеется, что инцидент в Польше произошел из-за потери контроля над БПЛА

Трамп предположил, что залетевшие в воздушное пространство Польши дроны могли быть выведены из строя.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше произошел из-за потери контроля над дронами. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Вероятно, они были выведены из строя. Будем надеяться на это», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп также предположил, что инцидент с дронами, оказавшимися в воздушном пространстве Польши, был вызван ошибкой. При этом президент США отметил свое недовольство касательно этой истории.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой, что инцидент с беспилотниками в Польше используется НАТО для милитаризации восточного фланга альянса.

