Трамп надеется, что инцидент в Польше произошел из-за потери контроля над БПЛА

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше произошел из-за потери контроля над дронами. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Вероятно, они были выведены из строя. Будем надеяться на это», — отметил американский лидер.
Ранее Трамп также предположил, что инцидент с дронами, оказавшимися в воздушном пространстве Польши, был вызван ошибкой. При этом президент США отметил свое недовольство касательно этой истории.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой, что инцидент с беспилотниками в Польше используется НАТО для милитаризации восточного фланга альянса.