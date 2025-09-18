Детский экономический форум объединил оригинальные идеи учащихся Могилевского района

18 сентября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Детский экономический форум с презентацией оригинальных проектов учащихся учреждений образования прошел сегодня в Могилевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Инвестиционный форум в Могилевском районе собрал представителей Беларуси, России, Китая и Турции.
Форум проходит уже в пятый раз и по традиции стал частью инвестиционного форума «Могилевский район — территория возможностей». Его участники — учащиеся средних и воспитанники дошкольных образовательных учреждений района. В этом году перед ребятами стояла непростая задача — представить проекты с экономическим эффектом и отражающие связь с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказала заведующая ГУМУ «Могилевский районный учебно-методический кабинет» Ольга Полоник, всего на форум было представлено 29 работ, из которых отобрали 23 лучших проекта. Главная задача такого форума — формирование предпринимательских компетенций у учащихся, экономической и финансовой грамотности.
Среди представленных проектов есть и те, которые уже успешно работают в дошкольных учреждениях района: игрушечные банкоматы и специальные электронные табло, которые позволяют научить детей пользоваться уже неотъемлемыми элементами современной жизни.
"Бизнес-идея — это дорогая вещь, а детская идея дорогого стоит. Мы учим детей воплощать в жизнь свои идеи, понимать, как это делать и что нужно для этого нужно, — отметила Ольга Полоник.
По итогам конкурса определили три лучших проекта. Первое место завоевала учащаяся 9-го класса Речковской средней школы Могилевского района Лилия Акулова. Она представила проект под названием «Белорусский вайб: этно-шоп». Второе место досталось ученице 11-го класса Восходовской средней школы Ксении Рябцевой, представившей мерч «Пад крыламі белага бусла». Замкнула тройку лидеров ученица 7-го класса Сидоровичской базовой школы им. И. Ф. Гуркова Екатерина Громыка с проектом «С весной в душе: чайные традиции».-0-