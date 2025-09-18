Детский экономический форум объединил оригинальные идеи учащихся Могилевского района

Форум проходит уже в пятый раз и по традиции стал частью инвестиционного форума «Могилевский район — территория возможностей». Его участники — учащиеся средних и воспитанники дошкольных образовательных учреждений района. В этом году перед ребятами стояла непростая задача — представить проекты с экономическим эффектом и отражающие связь с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.