США вновь наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Газе

Это уже третий подобный проект, заблокированный США. Ранее Вашингтон отклонял резолюции с аналогичными требованиями, включая российские инициативы. За время эскалации конфликта Совбез ООН принял четыре резолюции по Газе, однако США считали их «необязательными к исполнению». Совет Безопасности ООН одобрил четыре резолюции, последней из которых стал неудавшийся план экс-президента США Джо Байдена по поэтапному прекращению огня в секторе Газа, передает РИА Новости.