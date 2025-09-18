США вновь наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Газе

США в очередной раз наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием прекращения огня в Газе. Об этом стало известно в четверг, 18 сентября.
За документ, подготовленный десятью непостоянными членами Совбеза, проголосовали 14 из 15 стран. Против выступили только США. Резолюция требовала «немедленного, безоговорочного и постоянного» прекращения огня, освобождения заложников и снятия ограничений на поставки гуманитарной помощи в анклав.
Это уже третий подобный проект, заблокированный США. Ранее Вашингтон отклонял резолюции с аналогичными требованиями, включая российские инициативы. За время эскалации конфликта Совбез ООН принял четыре резолюции по Газе, однако США считали их «необязательными к исполнению». Совет Безопасности ООН одобрил четыре резолюции, последней из которых стал неудавшийся план экс-президента США Джо Байдена по поэтапному прекращению огня в секторе Газа, передает РИА Новости.
До этого Израиль атаковал Катар. Днем 9 сентября в Дохе раздалась серия взрывов, в небе над городом появились столбы дыма. Город был атакован во время встречи представителей движения ХАМАС, на которой обсуждали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.