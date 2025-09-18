Ричмонд
ФК «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России по футболу

Счёт встречи составил 2:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

Столичный футбольный клуб «Спартак» уступил «Ростову» в матче четвёртого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу.

Игра состоялась в Москве, счёт встречи составил 2:1 в пользу «Ростова». В составе «Спартака» гол забил Манфред Угальде, он отличился на шестой минуте. В составе «Ростова» голы забили Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88-я минута).

В текущем сезоне «Ростов» впервые одержал две победы подряд, до этого футболисты обыграли ПФК ЦСКА. При этом «Спартак» проиграл впервые за шесть игр.

Московский «Спартак» занимает вторую строчку в группе C, на его счету семь баллов, у «Ростова» три балла, команда находится на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась с 35-й на 33-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола.