ФК «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России по футболу

Игра состоялась в Москве, счёт встречи составил 2:1 в пользу «Ростова». В составе «Спартака» гол забил Манфред Угальде, он отличился на шестой минуте. В составе «Ростова» голы забили Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88-я минута).