Бывший замглавы Химок Дмитрий Кайгородов задержан по делу о мошенничестве

Как утверждается, Дмитрия Кайгородова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление касается контрактов с предприятием «ЖКХ Чеховского района». Его руководство, как заявляется, составило ложные отчеты о выполненных в 2022 году работах по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.