Бывший замглавы Химок Дмитрий Кайгородов задержан по делу о мошенничестве

Бывший заместитель главы Химок Дмитрий Кайгородов задержан правоохранителями. Следствие подозревает экс-чиновника в мошенничестве. Об этом оповестили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.
Как утверждается, Дмитрия Кайгородова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление касается контрактов с предприятием «ЖКХ Чеховского района». Его руководство, как заявляется, составило ложные отчеты о выполненных в 2022 году работах по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.
«Кайгородов задержан, он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ», — сообщил собеседник агентства.
