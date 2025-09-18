Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший замглавы Химок Дмитрий Кайгородов задержан по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали экс-замглавы Химок Кайгородова по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель главы Химок Дмитрий Кайгородов задержан правоохранителями. Следствие подозревает экс-чиновника в мошенничестве. Об этом оповестили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Как утверждается, Дмитрия Кайгородова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление касается контрактов с предприятием «ЖКХ Чеховского района». Его руководство, как заявляется, составило ложные отчеты о выполненных в 2022 году работах по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

«Кайгородов задержан, он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, сотрудники силовых структур пресекли попытку теракта. Завербованные украинскими спецслужбами девушки должны были установить взрывчатку на автомобиль главы петербургского оборонного предприятия.