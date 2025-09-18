Ричмонд
Жителей Камчатки предупредили о возможных последствиях землетрясения

Жителям полуострова рекомендовали не приближаться к побережью.

Источник: Аргументы и факты

ГУ МЧС по Камчатскому краю предупредило о возможном подходе волн высотой от 0,1 до 1,5 метра после мощного землетрясения у берегов полуострова.

По данным Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 7,2. Вслед за этим губернатор Владимир Солодов заявил, что все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. По восточному побережью Камчатки объявлена угроза цунами, ведётся оповещение жителей.

Согласно уточнённым данным, в районе села Никольское и посёлка Усть-Камчатск ожидается волна до 0,5 метра, на мысе Лопатка — до 1,5 метра, в Петропавловске-Камчатском — около 0,1 метра. Жителям рекомендовали не приближаться к побережью.

Ранее на Камчатке был зафиксирован мощный выброс пепла из вулкана Шивелуч.

