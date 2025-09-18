Жителей Камчатки предупредили о возможных последствиях землетрясения

ГУ МЧС по Камчатскому краю предупредило о возможном подходе волн высотой от 0,1 до 1,5 метра после мощного землетрясения у берегов полуострова.
По данным Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 7,2. Вслед за этим губернатор Владимир Солодов заявил, что все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. По восточному побережью Камчатки объявлена угроза цунами, ведётся оповещение жителей.
Согласно уточнённым данным, в районе села Никольское и посёлка Усть-Камчатск ожидается волна до 0,5 метра, на мысе Лопатка — до 1,5 метра, в Петропавловске-Камчатском — около 0,1 метра. Жителям рекомендовали не приближаться к побережью.
Ранее на Камчатке был зафиксирован мощный выброс пепла из вулкана Шивелуч.