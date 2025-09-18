Сестра оказалась воровкой. Жительница Ганцевичей лишилась Br13 тыс

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Ганцевичей лишилась Br13 тыс. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
В Ганцевичский РОВД обратилась 34-летняя женщина и заявила, что неизвестный похитил у нее около Br13 тыс. Заявительница рассказала, что хранила свои сбережения в квартире в надежном месте. Обнаружив пропажу значительной суммы, она обратилась за помощью в милицию.
Правоохранители выяснили, что к краже причастна 20-летняя сестра заявительницы. Девушка призналась, что знала, где хранятся сбережения. На протяжении длительного времени в отсутствие сестры она воровала из прикроватной тумбочки по Br100-Br200. Украденные средства злоумышленница тратила на личные нужды. В отношении фигурантки следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 205 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В милиции отметили, что более половины краж совершено путем свободного доступа, по невнимательности самих потерпевших. Кроме того, воры проникают в жилище путем взлома замка, подбора ключа или обманным путем и выносят все ценное. Предметами хищения из квартир часто становятся денежные средства, ювелирные украшения, аудио- и видеотехника. -0-