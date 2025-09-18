Сестра оказалась воровкой. Жительница Ганцевичей лишилась Br13 тыс

Правоохранители выяснили, что к краже причастна 20-летняя сестра заявительницы. Девушка призналась, что знала, где хранятся сбережения. На протяжении длительного времени в отсутствие сестры она воровала из прикроватной тумбочки по Br100-Br200. Украденные средства злоумышленница тратила на личные нужды. В отношении фигурантки следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 205 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.