Трамп предположил, что дроны в Польше упали из-за сбоя

Президент США Дональд Трамп допустил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван потерей контроля над ними. Об этом он заявил в четверг, 19 сентября, в интервью телеканалу Fox News.
— Я не могу говорить, было ли это ошибкой или нет. Давайте признаем: они не должны были быть там. Вероятно, они были выведены из строя… Будем надеяться на это, — сказал Трамп, комментируя сообщения о падении дронов на польскую территорию.
Он добавил, что беспилотники «были сбиты и упали», подчеркнув, что они не должны были приближаться к границе, передает ТАСС.
Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».
Вечером 15 сентября Туск сообщил, что национальные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над правительственными зданиями, расположенными на Парковой улице и дворцом Бельведер в Варшаве. Также правоохранители задержали двух граждан Беларуси.