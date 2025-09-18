Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента РФ

Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию.

Российский лидер Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя главы администрации президента Российской Федерации, следует из соответствующего указа.

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», — сказано в документе.

Данный указ находится на официальном ресурсе опубликования правовых актов.

Напомним, в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Козак подал в отставку. Пресс-секретарь президента Российской Федерации рассказал, что речь идёт о прошении с формулировкой «по собственному желанию».

В августе текущего года в средствах массовой информации появились сведения о том, что Дмитрия Козак может быть назначен на должность полпреда президента РФ в СЗФО. Ранее сообщалось, что Песков не стал оценивать такие сообщения.

Узнать больше по теме
Дмитрий Козак: биография заместителя руководителя Администрации президента РФ
Решение конфликтов на Северном Кавказе, присоединение Крыма, отношения с Украиной — за все эти направления в свое время отвечал Дмитрий Козак. Находясь на разных должностях, чиновник занимался проблемными вопросами. Собрали главное из биографии ключевого политика в истории новейшей России.
Читать дальше