Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента РФ

Российский лидер Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя главы администрации президента Российской Федерации, следует из соответствующего указа.
«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», — сказано в документе.
Данный указ находится на официальном ресурсе опубликования правовых актов.
Напомним, в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Козак подал в отставку. Пресс-секретарь президента Российской Федерации рассказал, что речь идёт о прошении с формулировкой «по собственному желанию».
В августе текущего года в средствах массовой информации появились сведения о том, что Дмитрия Козак может быть назначен на должность полпреда президента РФ в СЗФО. Ранее сообщалось, что Песков не стал оценивать такие сообщения.