Путин освободил Козака от должности замруководителя АП

Козак подал заявление об отставке по собственной инициативе.
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа, подписанного президентом. Документ датирован 18 сентября.
В Кремле подтвердили, что Козак подал в отставку. В январе 2020 года Дмитрий Козак был назначен на должность заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации, специально учрежденную для него. В сферу его обязанностей вошли вопросы интеграции, курирование отношений на постсоветском пространстве, а также ведение переговоров по украинскому направлению.
Козак стал основным представителем России в диалогах с Киевом и западными странами. Он характеризуется как прагматичный политик с юридическим образованием. Внутри страны его имя связывают с реформами системы местного самоуправления, преобразованием судебной власти и разработкой новых принципов взаимодействия между федеральным центром и регионами. На международной арене Козак известен как автор так называемого «меморандума Козака» — комплекса предложений по разрешению приднестровского конфликта в Молдове.