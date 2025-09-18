Путин освободил Козака от должности замруководителя АП

Козак стал основным представителем России в диалогах с Киевом и западными странами. Он характеризуется как прагматичный политик с юридическим образованием. Внутри страны его имя связывают с реформами системы местного самоуправления, преобразованием судебной власти и разработкой новых принципов взаимодействия между федеральным центром и регионами. На международной арене Козак известен как автор так называемого «меморандума Козака» — комплекса предложений по разрешению приднестровского конфликта в Молдове.