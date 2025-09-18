Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин освободил Козака от должности замруководителя АП

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Козак подал заявление об отставке по собственной инициативе.

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОт юриста из Ленинграда до ключевого переговорщика Кремля: чем известен Дмитрий Козак, ушедший в отставку.

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа, подписанного президентом. Документ датирован 18 сентября.

В Кремле подтвердили, что Козак подал в отставку. В январе 2020 года Дмитрий Козак был назначен на должность заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации, специально учрежденную для него. В сферу его обязанностей вошли вопросы интеграции, курирование отношений на постсоветском пространстве, а также ведение переговоров по украинскому направлению.

Козак стал основным представителем России в диалогах с Киевом и западными странами. Он характеризуется как прагматичный политик с юридическим образованием. Внутри страны его имя связывают с реформами системы местного самоуправления, преобразованием судебной власти и разработкой новых принципов взаимодействия между федеральным центром и регионами. На международной арене Козак известен как автор так называемого «меморандума Козака» — комплекса предложений по разрешению приднестровского конфликта в Молдове.

Узнать больше по теме
Дмитрий Козак: биография заместителя руководителя Администрации президента РФ
Решение конфликтов на Северном Кавказе, присоединение Крыма, отношения с Украиной — за все эти направления в свое время отвечал Дмитрий Козак. Находясь на разных должностях, чиновник занимался проблемными вопросами. Собрали главное из биографии ключевого политика в истории новейшей России.
Читать дальше