Мерц заявил, что Германия стоит на стороне Израиля: в ФРГ высказались о геноциде в Газе

Мерц заявил, что власти Германии не считают действия Израиля в Газе геноцидом.

Источник: Комсомольская правда

Немецкое руководство не согласилось с утверждением о геноциде в секторе Газа. Власти считают, что Израиль не преследует такой цели. С соответствующим заявлением выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

Он также сообщил, что Германия твердо стоит на стороне Израиля. Канцлер ФРГ добавил, что в стране не обсуждают признание государственности Палестины.

«Мы не соглашаемся друг с другом касательно описания этих действий как геноцида. Мы находимся на стороне Израиля, это не означает, что мы разделяем любое решение израильского правительства», — заключил Фридрих Мерц.

Британия, напротив, намерена выступить с заявлением об официальном признании Палестины. Премьер страны Кир Стармер, как утверждается, сообщит об этом сразу после отъезда американского лидера Дональда Трампа из Лондона.

