Трамп высказался об отношениях с Украиной: вот что он сказал

Трамп намерен содействовать поддержанию мира на Украине после урегулирования.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты выразили готовность содействовать поддержанию мира на Украине после завершения конфликта, включая предоставление воздушной поддержки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News.

«После того, как конфликт будет урегулирован, мы поможем поддерживать мир… Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», — пояснил американский глава.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжает помогать Киеву, в том числе путем передачи разведданных.

Глава Белого дома также заявил о своей уверенности в том, что мирное разрешение украинского кризиса в конечном итоге будет достигнуто.

Однако накануне Трамп заявил, что сейчас не время просить президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине.

