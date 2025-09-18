Трамп высказался об отношениях с Украиной: вот что он сказал

Соединенные Штаты выразили готовность содействовать поддержанию мира на Украине после завершения конфликта, включая предоставление воздушной поддержки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News.
«После того, как конфликт будет урегулирован, мы поможем поддерживать мир… Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», — пояснил американский глава.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжает помогать Киеву, в том числе путем передачи разведданных.
Глава Белого дома также заявил о своей уверенности в том, что мирное разрешение украинского кризиса в конечном итоге будет достигнуто.
Однако накануне Трамп заявил, что сейчас не время просить президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине.