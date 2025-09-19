Что можно и нельзя делать в Михайлов день 19 сентября на Михайлово чудо

Православная церковь 19 сентября вспоминает чудо Архистратига Михаила. В народе принято праздновать Михайлов день. Вместе с тем есть еще одно название — Михайлово чудо.
Что нельзя делать 19 сентября.
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, на 19 сентября не стоит планировать путешествия. Указанный день не подходит и для начала новых день.
Что можно делать 19 сентября.
По традиции, в названный день пытались наладить отношения со своими близкими и друзьями. Указанный день принято проводить в кругу семьи.
Согласно приметам, иней на деревьях 19 сентября предупреждает о снежной зиме. В том случае, если погода теплая, то осень окажется затяжной.
