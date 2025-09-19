Ричмонд
19 сентября: какой сегодня праздник

19 сентября — это пятница, 262-й день года, до конца года осталось 103 дня.

Праздники 19 сентября 2025.

День оружейника в России — Профессиональный праздник создателей отечественного стрелкового и артиллерийского вооружения, установленный указом президента. Международный пиратский день — Повод надеть повязку на глаз и говорить на «пиратском» языке. Йо-хо-хо и бутылка рома! День рождения смайлика — Отмечаем появление символа «:-)», который в 1982 году подарил миру новый способ выражать эмоции в цифровом общении. День рождения домена .SU — Праздник в честь советского сегмента интернета, который был зарегистрирован в 1990 году и до сих пор существует.

Православные праздники 19 сентября 2025.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (IV в.) — Михайлово чудо. Праздник в честь Арапетской (Аравийской) иконы Божией Матери. День памяти мучеников Евдоксия, Зинона и Макария. День памяти преподобного Архиппа Херотопского. День памяти мученика и страстотерпца князя Игоря Черниговского.

Приметы и традиции на 19 сентября.

Михайлово чудо (Михайлов день). На Руси в этот день устраивали «мирские братчины» — большие собрания, на которых решали семейные и соседские дела, а после мирились за общим праздничным столом, каждый приносил свое угощение.

Считалось, что в этот день работать нельзя, чтобы не навлечь на себя гнев Божий.

С Михайлова дня ждали первые утренние заморозки. Если после них на деревьях оставался иней, это предвещало снежную зиму.

Главной традицией дня было прекращение всех ссор и обид миром и братским застольем.

У кого именины 19 сентября.

Мужские имена: Андрей, Архипп, Всеволод, Давид, Денис, Димитрий (Дмитрий), Иван, Кирилл, Константин, Макарий, Михаил, Ромил, Фавст, Фекла (мужское имя в древности).

Женские имена: Фекла.

Кто из знаменитостей родился 19 сентября.

1948 — Джереми Айронс, британский актёр, обладатель «Оскара».

1949 — Твигги (Лесли Хорнби), британская супермодель и актриса, икона стиля 1960-х.

1974 — Джимми Фэллон, американский комик и телеведущий («Шоу Джимми Фэллона»).

1964 — Кай Метов, советский и российский певец и музыкант.

1947 — Борис Галкин, советский и российский актёр («В зоне особого внимания»).

1984 — Илья Глинников, российский актёр («Интерны»).

Исторические события 19 сентября.

1648 — Французский ученый Блез Паскаль провел решающий эксперимент, доказавший существование атмосферного давления.

1864 — В США были запатентованы откидные сиденья для машин, предтеча современных складных кресел.

1888 — В бельгийском курортном городе Спа прошел первый в истории конкурс красоты. Победительницей стала 18-летняя Берта Сукаре.

1939 — Части Красной Армии вступили в Вильнюс в ходе Польского похода.

1969 — Первый полет совершил легендарный советский ударный вертолет Ми-24, известный как «Крокодил».

1990 — Был зарегистрирован домен верхнего уровня .su для применения на территории СССР.

19 сентября 2025 года — какая Луна?

19 сентября 2025 года в России будет наблюдаться убывающая Луна в знаке Льва. Эта фаза Луны характеризуется снижением энергии, что способствует завершению дел, подведению итогов и внутреннему размышлению. Луна во Льве добавляет к этому периоду нотку творчества, уверенности и стремления к самовыражению. Это время, когда можно направить энергию на яркие, вдохновляющие проекты или уделить внимание личным амбициям.

Чем заняться и что делать 19 сентября 2025 года?

Творческая деятельность: Луна во Льве благоприятствует раскрытию творческого потенциала. Займитесь рисованием, писательством, танцами или любым другим видом искусства. >>> Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году.

Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше