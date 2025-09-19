19 сентября: какой сегодня праздник

День оружейника в России — Профессиональный праздник создателей отечественного стрелкового и артиллерийского вооружения, установленный указом президента. Международный пиратский день — Повод надеть повязку на глаз и говорить на «пиратском» языке. Йо-хо-хо и бутылка рома! День рождения смайлика — Отмечаем появление символа «:-)», который в 1982 году подарил миру новый способ выражать эмоции в цифровом общении. День рождения домена .SU — Праздник в честь советского сегмента интернета, который был зарегистрирован в 1990 году и до сих пор существует.