19 сентября: что можно, а что нельзя делать в Михайлов день

19 сентября 2025 года по народному календарю отмечается важный праздник — Михайлов день, когда православные вспоминают о чуде архангела Михаила. Этот день несет в себе особую энергию очищения и перехода от теплого времени года к холодному. Считается, что соблюдение традиций и запретов помогает прожить этот день осознанно, привлечь благополучие и избежать неприятностей.
Что можно и нужно делать 19 сентября.
Провести день в кругу семьи. Михайлов день — прекрасный повод для примирения, душевных разговоров и укрепления семейных уз. За общим столом, за которым каждый делится угощением, забываются старые обиды. Посетить церковь и помолиться. В этот день читают молитвы архангелу Михаилу, прося его о защите от болезней, злых сил, несправедливости и о даровании мудрости для решения сложных дел. Заниматься мирскими делами и готовиться к зиме. Разрешена работа по дому: уборка, стирка, приготовление пищи. Мужчины могут заняться посильным ремонтом хозяйственного инвентаря, проверкой запасов дров и утеплением жилья. Наблюдать за природой. Погодные приметы в этот день считаются особенно верными. Обратите внимание на иней, туман и поведение листьев на деревьях — они подскажут, какой будет предстоящая зима. Творить добрые дела и быть щедрыми. В этот день не стоит отказывать в помощи нуждающимся. Проявление милосердия и сострадания особенно благосклонно воспринимается высшими силами.
Чего категорически нельзя делать 19 сентября.
Заниматься тяжелым физическим трудом и сельским хозяйством. Под запретом пахота, уборка урожая, рубка леса, копание земли, строительство и ремонт. Считается, что земля в этот день отдыхает, а нарушение запрета может навлечь беду. Ругаться, ссориться и сквернословить. Архангел Михаил — победитель зла, поэтому любой конфликт или проявление гнева в этот день считается большим грехом и сулит неприятности. Мыть голову. По древнему поверью, это действие может «смыть» ум и память, что приведет к проблемам в учебе, работе и личной жизни. Употреблять в пищу мучное. Хлеб и выпечку в этот день есть не рекомендуется, чтобы не привлечь в дом трудности. Ходить в лес. Лес в Михайлов день считался местом, полным мистической опасности, где можно было встретить нечистую силу. Кроме того, под запретом был сбор ягод (особенно черники), что, по приметам, сулило проблемы со зрением. Отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие, начатое в этот день, может быть неудачным и полным препятствий. Отказывать в просьбах. Тот, кто проявит скупость и черствость, рискует в будущем столкнуться с трудностями, которые невозможно будет преодолеть в одиночку.
Погодные приметы на 19 сентября.
19 сентября на Руси всегда внимательно наблюдали за природой. Считалось, что погода в этот день и различные природные явления являются надежными предсказателями того, какой будет предстоящая осень и грядущая зима. Этот день часто был рубежом, после которого осень вступала в свои права окончательно, о чем и сообщали многочисленные приметы.
Приметы на зиму:
Иней на деревьях с утра — самая известная примета этого дня. Если утром 19 сентября ветви деревьев покрыты инеем, это сулило снежную и морозную зиму. Листья осины — по тому, как они ложатся на землю, определяли характер будущей зимы. Если лист падал «лицом» (верхней стороной) вверх — ждали студеной, холодной зимы. Если же «изнанкой» кверху — зима обещала быть теплой. Береза — главная предсказательница погоды. Если береза еще не сбросила листья к Михайлову дню, это указывало на то, что зима будет поздней и холодной. Если же листья на березе желтеют с верхушки — это предвещало раннюю весну. Лук — бытовая примета гласила: если луковицы уродились с особенно толстой и плотной шелухой, это верный признак суровой зимы.
Приметы на осень и ближайшие дни:
Утренний туман — если 19 сентября утро начинается с густого тумана, это предвещает скорое потепление. Дождь или гроза — осадки в этот день сулили сырую, дождливую осень и ранние снегопады. А вот гроза или гром считались необычным явлением для этого времени и предсказывали теплую и долгую осень. Синие облака вечером — если на закате облака приобретали синеватый оттенок, это предвещало резкую перемену погоды в ближайшие дни. Влажный мох — если мох на камнях и деревьях был сырым, это указывало на дождливую и промозглую осень.
Особое значение придавали первым утренним заморозкам, которые нередко случались как раз на Михайлу. В народе говорили: «Михаил заморозком прихватил». Эти морозцы считались добрым знаком. Было поверье, что архангел Михаил, являясь победителем нечистой силы, своими первыми морозами «замораживает» духи болезней, чтобы они больше не могли навредить людям.
Таким образом, 19 сентября было не только духовным праздником, но и важным днем для народного календаря, когда по малейшим знакам природы наши предки строили прогнозы на месяцы вперед.
Кто такой архангел (архистратиг) Михаил?
Архангел Михаил — один из самых почитаемых библейских персонажей, главный архангел, предводитель небесного воинства. Его имя с древнееврейского переводится как «Кто как Бог?» — это риторический вопрос, подчеркивающий, что никто не равен Богу. В православии он именуется архистратигом, что означает «верховный военачальник», стоящий во главе святого воинства ангелов, защищающих закон Божий.
Архангел Михаил почитается как защитник от темных сил, покровитель воинов и всех, кто борется за правое дело. Его также называют защитником душ умерших, веря, что именно он охраняет врата рая.
Какое чудо совершил архангел Михаил?
Одно из самых известных чудес, воспоминаемое Церковью 19 сентября, — Чудо в Хонех (Колоссах).
В IV веке во Фригии (Малая Азия) близ города Иераполь находился храм, построенный в честь архангела Михаила местным жителем в благодарность за исцеление его немой дочки водой из целебного источника. Рядом с храмом более 60 лет в молитве и служении жил благочестивый пономарь по имени Архипп. Своей жизнью и проповедью он многих язычников обращал в христианскую веру.
Разгневанные язычники решили уничтожить храм и погубить Архиппа. Они соединили русла двух горных рек и направили мощный поток воды прямо на святыню. Увидев надвигающуюся катастрофу, Архипп начал усердно молиться архангелу Михаилу о спасении.
По его молитве у храма явился сам архистратиг Михаил. Он ударил своим жезлом по горе, и в ней образовалась огромная расселина, в которую устремились все бурлящие воды, не причинив храму ни малейшего вреда. Увидев это невероятное чудо, язычники в ужасе бежали. Место, где это произошло, получило название Хоны, что означает «расселина», «отверстие».
Это чудо не только подтвердило силу веры и молитвы, но и еще раз явило архангела Михаила как могущественного защитника и покровителя всех верующих.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.