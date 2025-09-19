19 сентября: что можно, а что нельзя делать в Михайлов день

Заниматься тяжелым физическим трудом и сельским хозяйством. Под запретом пахота, уборка урожая, рубка леса, копание земли, строительство и ремонт. Считается, что земля в этот день отдыхает, а нарушение запрета может навлечь беду. Ругаться, ссориться и сквернословить. Архангел Михаил — победитель зла, поэтому любой конфликт или проявление гнева в этот день считается большим грехом и сулит неприятности. Мыть голову. По древнему поверью, это действие может «смыть» ум и память, что приведет к проблемам в учебе, работе и личной жизни. Употреблять в пищу мучное. Хлеб и выпечку в этот день есть не рекомендуется, чтобы не привлечь в дом трудности. Ходить в лес. Лес в Михайлов день считался местом, полным мистической опасности, где можно было встретить нечистую силу. Кроме того, под запретом был сбор ягод (особенно черники), что, по приметам, сулило проблемы со зрением. Отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие, начатое в этот день, может быть неудачным и полным препятствий. Отказывать в просьбах. Тот, кто проявит скупость и черствость, рискует в будущем столкнуться с трудностями, которые невозможно будет преодолеть в одиночку.