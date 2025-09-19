Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 19 сентября 2025 года

Сбор урожая плодовых деревьев и кустарников. Убывающая Луна во Льве — отличное время для сбора плодов, которые планируется хранить длительное время. В этот день можно собирать яблоки, груши, поздние сорта слив, а также ягоды (например, облепиху или позднюю малину). Плоды, собранные в этот период, лучше сохраняют свои качества и меньше подвержены порче. Обратите внимание на зрелость плодов: они должны быть спелыми, но не перезревшими.