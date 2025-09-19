Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 19 сентября 2025 года

19 сентября 2025 года Луна находится в фазе убывания и пребывает в знаке Льва. Этот период характеризуется снижением активности сокодвижения в растениях, что делает его идеальным для определённых работ на дачном участке. Убывающая Луна во Льве благоприятствует задачам, связанным с уходом за почвой, уборкой урожая и подготовкой сада к зиме.
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА 19 СЕНТЯБРЯ.
Работы в саду.
Сбор урожая плодовых деревьев и кустарников. Убывающая Луна во Льве — отличное время для сбора плодов, которые планируется хранить длительное время. В этот день можно собирать яблоки, груши, поздние сорта слив, а также ягоды (например, облепиху или позднюю малину). Плоды, собранные в этот период, лучше сохраняют свои качества и меньше подвержены порче. Обратите внимание на зрелость плодов: они должны быть спелыми, но не перезревшими.
Обрезка сухих и повреждённых веток. Лев — знак, благоприятный для обрезки, особенно если речь идёт о санитарной обработке деревьев и кустарников. Удалите сухие, больные или повреждённые ветви у яблонь, груш, смородины, крыжовника. Это поможет растениям лучше подготовиться к зиме и снизит риск распространения болезней. Используйте острый секатор и обработайте места срезов садовым варом.
Подкормка плодовых деревьев и кустарников. В этот день можно вносить органические или минеральные удобрения под корень деревьев и кустарников. Убывающая Луна способствует хорошему усвоению питательных веществ корневой системой. Используйте компост, перегной или фосфорно-калийные удобрения, чтобы укрепить растения перед зимним периодом.
Подготовка почвы в саду. Займитесь перекопкой приствольных кругов деревьев и кустарников. Это улучшит структуру почвы и поможет избавиться от вредителей, зимующих в верхнем слое грунта. Добавьте в почву золу или органические удобрения для повышения её плодородия.
Работы в огороде.
Сбор корнеплодов и луковичных. Убывающая Луна — идеальное время для уборки корнеплодов, таких как морковь, свёкла, редька, а также лука и чеснока. В этот день собранные овощи будут хорошо храниться, сохраняя вкус и полезные свойства. После сбора обязательно просушите урожай в сухом, проветриваемом месте.
Уборка растительных остатков. Лев — знак, способствующий работам, связанным с очисткой участка. Уберите с грядок остатки ботвы, сорняков и опавших листьев. Это не только придаст участку аккуратный вид, но и предотвратит развитие грибковых заболеваний и размножение вредителей.
Подготовка грядок к следующему сезону. Перекопайте освободившиеся грядки, добавив компост или перепревший навоз. Если почва на участке истощена, внесите фосфорно-калийные удобрения. Это укрепит грунт и подготовит его к весенним посадкам. Можно также засеять грядки сидератами (например, горчицей или рожью), которые до заморозков успеют дать всходы и улучшить структуру почвы.
Полив и мульчирование. Если погода сухая, умеренно полейте многолетние растения, такие как клубника или многолетние травы. После полива замульчируйте грядки опилками, соломой или торфом, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перепадов температур.
Работы в цветнике.
Сбор семян. Убывающая Луна во Льве благоприятствует сбору семян однолетних и многолетних цветов (бархатцы, циннии, астры). Семена, собранные в этот день, будут обладать хорошей всхожестью в следующем сезоне.
Подготовка многолетников к зиме. Проведите санитарную обрезку многолетних цветов, таких как пионы, флоксы или ирисы. Удалите засохшие стебли и листья, а корневища укройте слоем мульчи (торфом, опилками или лапником), чтобы защитить их от морозов.
Выкопка луковичных и клубневых растений. Если вы выращиваете гладиолусы, георгины или другие луковичные и клубневые цветы, 19 сентября — подходящий день для их выкопки. Просушите луковицы и клубни в тёплом, сухом месте и уберите на хранение.
Другие дачные дела.
Проверка и ремонт садового инвентаря. Используйте этот день для проверки состояния садовых инструментов. Заточите секаторы, лопаты, грабли, очистите их от грязи и обработайте антикоррозийными средствами. Это продлит срок службы инвентаря.
Подготовка теплицы. Если у вас есть теплица, уберите из неё остатки растений, проведите дезинфекцию (например, окуриванием серной шашкой) и проверьте целостность конструкции. Это важно для подготовки к следующему сезону.
Заготовка дров и компоста. Лев — огненный знак, поэтому день подходит для заготовки дров или работы с компостной кучей. Перемешайте компост, добавив опавшие листья или органические отходы, чтобы ускорить процесс разложения.
Что не надо делать на огороде 19 сентября 2025 года.
Посадка и пересадка растений. Убывающая Луна во Льве не способствует посадке или пересадке, так как энергия растений направлена вниз, к корням. Новые посадки могут плохо приживаться или медленно развиваться.
Обильный полив. Лев — сухой и жаркий знак, поэтому избыточный полив может навредить растениям. Ограничьтесь умеренным увлажнением почвы, если это необходимо.
Посев семян. Посевы, сделанные в этот день, будут иметь низкую всхожесть, так как фаза убывающей Луны не благоприятствует прорастанию.
Размножение растений черенками или делением куста. Процедуры, связанные с размножением растений, лучше отложить. Черенки и делёнки могут плохо укореняться в этот период.
Прищипка и формирующая обрезка молодых растений. Избегайте активного вмешательства в рост молодых побегов, так как это может замедлить их развитие.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно использовать энергию убывающей Луны во Льве, чтобы подготовить ваш сад и огород к зиме, сохранить урожай и заложить основу для успешного следующего сезона. Пусть ваш участок радует вас красотой и изобилием!
