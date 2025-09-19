Сила возраста: помолодевший Том Хэнкс и возмужавший Драко Малфой

В российский прокат выходит канадская драма «Альтер» со звездой «Гарри Поттера» Томом Фелтоном и российскими актерами. Фрэнсис Лоуренс экранизировал первый роман Стивена Кинга «Долгая прогулка». 12 незнакомцев встретятся на мастер-классе по варке манной каши в черной комедии «Ангелы не жужжат». Роберт Земекис омолодил Тома Хэнкса и Робин Райт с помощью технологии «дипфейк» в драме «Тогда. Сейчас. Потом». А Алина Алексеева в комедии «Клёвый УLove» нашла себе парня на рыбалке. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Тогда. Сейчас. Потом», 18+
Режиссер: Роберт Земекис. В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли, Мишель Докери, Эллис Гранселл, Тедди Расселл.
Культовый режиссер Роберт Земекис, снявший «Назад в будущее», «Изгой», «Смерть ей к лицу», предлагает зрителям новое кинопутешествие. Мастер вновь соединил в одном кадре Тома Хэнкса и Робин Райт, которые сыграли пару в его же легендарной картине «Форрест Гамп».
Драма «Тогда. Сейчас. Потом» основана на графическом романе Ричарда МакГуайра «Здесь», который родился из комикса. Несколько историй, происходящих в разные периоды и эпохи в гостиной одного дома. Сюжет разворачивается в Новой Англии. Семья Янгов переезжает в прекрасный дом в колониальном стиле. Однажды их сын Ричард знакомит родителей с Маргарет, которая становится его женой. И вот уже в старых стенах начинается их история. Во всех жизненных коллизиях только любовь помогает Ричарду и Маргарет быть вместе.
Зрители увидят изрядно помолодевших Тома Хэнкса и Робин Райт, а затем — их же, но уже 80-летних стариков. На помощь режиссеру пришли не гримеры, а технология «дипфейк».
«Клёвый УLove», 16+
Режиссер: Максим Максимов. В ролях: Алина Алексеева, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Виктор Васильев, Алексей Золотовицкий, Роман Курцын, Дмитрий Колчин, Владимир Стержаков.
Комедия про трех подруг. Вика, Аня и Милана в поиске. Отправившись за город на турбазу, девушки узнают, что здесь проходят соревнования по рыбной ловле. Для них это Клондайк: здесь есть из кого выбрать. И подруги готовы забросить удочку, в надежде, что на их крючок попадется карась пожирнее. Но события разворачиваются так, что на наживку клюнули сами «рыбачки». Даниил ищет путь к сердцу Вики. Игорь ухлестывает за Аней, которую прежде не замечал и даже не узнал в ней собственную ассистентку. А Гоша без ума от Миланы. В результате у каждой будет клевый улов.
«Долгая прогулка», 18+
Режиссер: Фрэнсис Лоуренс. В ролях: Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир, Чарли Пламмер.
Экранизация первого романа Стивена Кинга. Где-то в будущем в Америке установилась военная диктатура. Ежегодно 50 парней, выбранных с помощью лотереи, участвуют в марафоне. Соревнования называют символом преодоления ради высшей цели. Участники должны идти, пока не упадут под дулами автоматчиков. Если скорость падает ниже 5 км в час — предупреждение. Три предупреждения — смерть. Выживет только один. Человеку с железной волей достается главный приз: невероятные богатства и исполнение заветного желания.
Снимая фильм, режиссер Фрэнсис Лоуренс хотел, чтобы, выходя из зала, зрители подумали не только о своей жизни, но и о мире, частью которого они являются.
«Ангелы не жужжат», 18+
Режиссер: Александр Селиверстов. В ролях: Андрей Жилин, Нил Бугаев, Сергей Дешин, Григорий Печкысев, Ия Исоти, Федор Зорин, Денис Зыков, Виктор Василенко.
История в жанре сатирической драмы. Гротеск, безнадега и ожидание чуда. Герои фильма — страховой агент, бездомный аккордеонист, киллер, диджитал-могильщик, певица, дизайнер и еще несколько бедолаг. Ничего хорошего они уже не ждут, кого-то накрыла депрессия, кто-то пытается выбраться из затянувшейся черной полосы. Но однажды судьба сводит 12 героев на таинственном мастер-классе по приготовлению манной каши. И оказывается, что странная трапеза может изменить жизнь каждого. Режиссер фильма считает свою картину «кинокомиксом про аутсайдеров».
«Альтер», 12+
Режиссер: Тимо Вуоренсола. В ролях: Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К. Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов.
Канадский фантастический боевик от режиссера Тимо Вуоренсола. После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут как короли. Остальных они называют «особыми». Над ними генетика не властна. Особые, такие же, какими были обычные жители Земли в прошлом. За это они живут в хибарах и палатках, их используют как рабсилу.
Леон — изобретатель, но работает уборщиком. Он передвигается на инвалидной коляске. Чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него всё, ему нужна механическая броня. Леон создает экзоскелет. Ему помогает приемная дочь Хлоя.
В фильме заняты российские артисты. Одного из злодеев сыграл Игорь Жижикин. А на роль Леона пригласили Тома Фелтона, повзрослевшего Драко Малфоя, сурового блондина, идейного врага Гарри Поттера.