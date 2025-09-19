Сила возраста: помолодевший Том Хэнкс и возмужавший Драко Малфой

Комедия про трех подруг. Вика, Аня и Милана в поиске. Отправившись за город на турбазу, девушки узнают, что здесь проходят соревнования по рыбной ловле. Для них это Клондайк: здесь есть из кого выбрать. И подруги готовы забросить удочку, в надежде, что на их крючок попадется карась пожирнее. Но события разворачиваются так, что на наживку клюнули сами «рыбачки». Даниил ищет путь к сердцу Вики. Игорь ухлестывает за Аней, которую прежде не замечал и даже не узнал в ней собственную ассистентку. А Гоша без ума от Миланы. В результате у каждой будет клевый улов.