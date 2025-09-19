Хочется вернуться в городок: коммуна художников стала музеем

Да и можно ли было не творить, если для творчества созданы все условия? «Масловка. Городок художников» — это, конечно, история про советскую элиту. Ее герои жили и работали совсем в иных обстоятельствах, нежели столь модные сегодня нонконформисты, ютившиеся в подвалах и съемных деревенских лачугах. Однако противопоставление искусства официального и неофициального оказывается отнюдь не столь однозначным, когда видишь сами произведения, создаваемые членами творческих союзов и лауреатами премий. Выставка со всей наглядностью свидетельствует, что из-под их кисти выходили отнюдь не только кондовый соцреализм и портреты Ленина-Сталина. И внутренней свободы, творческого драйва на Масловке было ничуть не меньше, чем на Малой Грузинской, где выставлялись не признанные властью авторы.