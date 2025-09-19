Народный артист РФ Олег Газманов потерял крупную сумму денег. По его словам, он отдал накопления обвиняемому в мошенничестве предпринимателю Геворку Саркисяну. Тот, говорит музыкант, вошел в доверие семьи и предложил сделать инвестиции в проект под процент. Но спустя шесть лет Газманов не получил ни прибыли, ни обратно свои накопления. Дело дошло до Следственного комитета. Артист уже дал показания. Подробности скандальной истории он рассказал «Известиям».
«Ни процентов, ни денег я не увидел».
В 2019 году предприниматель Геворк Саркисян предложил Олегу Газманову сделать инвестицию в проект, вспоминает певец в беседе с «Известиями». Сразу признается, что нервничает. По словам музыканта, сначала он отказался от затеи, однако Саркисян предложил хорошие проценты. Да и повода не доверять ему не было.
— Всё это произошло более шести лет назад. Для начала он познакомился с моим младшим сыном Филиппом. В какой-то мере они партнеры в бизнесе. И поэтому он как-то вошел близко к нам, стали встречаться, общаться и так далее. И потом он предложил инвестировать в его проект, — вспоминает певец.
Газманов рассчитывал на стабильный доход, который позволит обеспечить финансовую подушку на будущее.
— Он сказал, что это на детскую программу. Была внушительная презентация. Всё выглядело очень солидно. Я ему дал свои деньги, которые я очень долго зарабатывал. Подумал, что такие проценты хорошие и что когда-то я же выйду на пенсию, буду жить, — говорит народный артист.
По словам Газманова, условились, что заем ему вернут через три года, а пока он будет получать те самые обещанные проценты.
— Ни процентов, ни денег я не увидел спустя шесть лет, — возмущается артист.
Саркисян не возвращал деньги, постоянно находя предлог, — сначала объяснял задержки выплат проблемами с делами из-за пандемии, потом списывал их на СВО.
— Он за нос нас водил, как выясняется. К сожалению, я считаю, что он мошенник, — он меня обокрал. Всё это зафиксировано. Есть документы, банковские выписки, — заключил артист.
«Я уверен на сто процентов, что он попытается уйти от следствия».
Осознав, что они могут быть втянуты в мошенническую схему, Газмановы обратились с заявлением в Следственный комитет РФ.
— В 2019 году он (Саркисян. — Ред.) сделал предложение Олегу Михайловичу предоставить ему крупную сумму денежных средств для некой инвестиции в парки «Кидзания». Но при этом Олег Михайлович сам ничего не инвестировал. Он предоставил по итогам разговора всего лишь заем. Это важно — никакой инвестиции не было, это был заем. Впоследствии, наверное, через год-полтора, Олег Михайлович и его супруга, которая также предоставила заемные средства Геворку, попросили отчитаться по займам, хотя бы уплатить незначительные проценты либо вернуть денежные средства. На что Геворк Саркисян, разведя руки, ответил: «А у меня денег нет», — объяснил ситуацию «Известиям» юрист семьи Газманова Роман Кузьмин.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Геворка Саркисяна задержали. Ближайшее судебное заседание назначено на 24 сентября, но Олег Газманов опасается, что тот может бежать из страны.
— Когда его задержали, то через некоторое время пытались отпустить. И если бы не появилось новое дело от другого человека, которого Саркисян тоже обманул, его бы выпустили. Сейчас он сидит, но у меня есть очень серьезные опасения. Если его выпустят или отправят под домашний арест, то, конечно, он сразу сбежит в Америку. Геворк не гражданин России. В США у него есть бизнес и имущество. Я уверен на сто процентов, что он попытается уйти от следствия, — сказал Газманов.
Геворк Саркисян — крупный российский бизнесмен, инвестор и экс-сотрудник налоговой службы. Он родился в Армении, окончил факультет мировой экономики Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, долгое время работал в Америке.
Юрист Олега Газманова Роман Кузьмин добавил, что в связи с крайней сложностью дела сторона Газманова была вынуждена обратиться к председателям Московского городского суда с просьбой разобраться в происходящем.