«Я считаю, что он мошенник — он меня обокрал»

— Когда его задержали, то через некоторое время пытались отпустить. И если бы не появилось новое дело от другого человека, которого Саркисян тоже обманул, его бы выпустили. Сейчас он сидит, но у меня есть очень серьезные опасения. Если его выпустят или отправят под домашний арест, то, конечно, он сразу сбежит в Америку. Геворк не гражданин России. В США у него есть бизнес и имущество. Я уверен на сто процентов, что он попытается уйти от следствия, — сказал Газманов.