Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как 22 сентября привлечь удачу

22 сентября православные чтут память родителей Девы Марии праведных Иоакима и Анны.

22 сентября православные чтут память родителей Девы Марии праведных Иоакима и Анны.

Считалось, что в этот день нельзя оставлять в доме старые ненужные вещи, так как это не привлекает удачу. Поэтому в эту дату старались избавиться от всего, что уже непригодно для использования.

Также 22 сентября не стоит брать в руки острые предметы, заниматься рукоделием и вступать в какие-либо конфликты.

Приметы погоды:

Много паутины — к погожей осени и морозной зиме.

Если с лиственницы еще не все иголки осыпались — зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Листья с вишни еще не опали — к теплой погоде.

Именины отмечают: Иосиф, Никита, Афанасий, Василий, Анна, Сергей, Александр, Алексей, Григорий, Захар.