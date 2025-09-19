Народный календарь. Как 22 сентября привлечь удачу

22 сентября православные чтут память родителей Девы Марии праведных Иоакима и Анны.
Считалось, что в этот день нельзя оставлять в доме старые ненужные вещи, так как это не привлекает удачу. Поэтому в эту дату старались избавиться от всего, что уже непригодно для использования.
Также 22 сентября не стоит брать в руки острые предметы, заниматься рукоделием и вступать в какие-либо конфликты.
Приметы погоды:
Много паутины — к погожей осени и морозной зиме.
Если с лиственницы еще не все иголки осыпались — зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
Листья с вишни еще не опали — к теплой погоде.
Именины отмечают: Иосиф, Никита, Афанасий, Василий, Анна, Сергей, Александр, Алексей, Григорий, Захар.