День смайлика и День подражания пиратам: какие праздники отмечают в России и мире 19 сентября

19 сентября в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День смайлика, День подражания пиратам и День кофе.
День смайлика.
День смайлика отмечается 19 сентября, так как в эту дату в 1982 году профессор американского университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил для обозначения улыбки в электронных текстах использовать три символа, идущих подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку.
День подражания пиратам.
В День подражания пиратам следует одеваться и разговаривать как морской разбойник. Праздник отмечается с 1995 года, когда два американца Джон Баур и Марк Саммерс ради забавы начали разговаривать между собой как пираты. С тех пор торжество обрело большую популярность, в некоторых городах проводятся пиратские фестивали.
День кофе.
В Ирландии День кофе отмечается 19 сентября. В этой стране такой напиток считается важной частью культуры. У ирландце даже существует особый рецепт коктейля, называемого «кофе по-ирландски».