День смайлика и День подражания пиратам: какие праздники отмечают в России и мире 19 сентября

В День подражания пиратам следует одеваться и разговаривать как морской разбойник. Праздник отмечается с 1995 года, когда два американца Джон Баур и Марк Саммерс ради забавы начали разговаривать между собой как пираты. С тех пор торжество обрело большую популярность, в некоторых городах проводятся пиратские фестивали.