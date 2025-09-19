Календарь на 19 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Учрежденный 19 сентября 1995 года, пиратский день был не особенно популярным до тех пор, пока о нем в 2002 году не написал известный в США публицист Дэйв Барри. Новая традиция со временем прижилась и в других странах. В этот день поклонники пиратской эстетики надевают тельняшки, треуголки, большие сапоги и кольца с черепами, делятся рассказами о морских приключениях и распевают пиратские песни.