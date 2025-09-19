В Калининграде мужчине грозит до 20 лет тюрьмы за спонсирование ВСУ

В Калининграде в отношении россиянина возбудили уголовное дело о госизмене. Причиной стали неоднократные переводы денежных средств организациям, финансирующим Вооруженные силы Украины, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ “Государственная измена”, — говорится в сообщении.
В УФСБ отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументировала и пресечена противоправная деятельность мужчины, который неоднократно отправлял денежные переводы на счеты украинской организации, финансирующей ВСУ.
В настоящее время расследование этого дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению противоправной деятельности.
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее в Москве по обвинению в госизмене арестовали ювелира-фермера.
