В Калининграде мужчине грозит до 20 лет тюрьмы за спонсирование ВСУ

В Калининграде в отношении россиянина возбудили уголовное дело о госизмене.

В Калининграде в отношении россиянина возбудили уголовное дело о госизмене. Причиной стали неоднократные переводы денежных средств организациям, финансирующим Вооруженные силы Украины, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ “Государственная измена”, — говорится в сообщении.

В УФСБ отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументировала и пресечена противоправная деятельность мужчины, который неоднократно отправлял денежные переводы на счеты украинской организации, финансирующей ВСУ.

В настоящее время расследование этого дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению противоправной деятельности.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Москве по обвинению в госизмене арестовали ювелира-фермера.

