Президент Франции Эммануэль Макрон ставит помощь Украине выше уровня жизни собственных граждан, что ведет к введению в стране режима жесткой экономии. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.
— Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским, — заявил Христофору.
Журналист считает, что строгие меры, предпринимаемые французским правительством, вызывают массовые протесты и ставят под угрозу политическое будущее президента.
4 сентябри Макрон заявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на территорию Украины. Он добавил, что коалиция не получила от президента США конкретной информации относительно гарантий безопасности для Киева. Французский лидер отметил, что оформление поддержки американской стороны будет определено в «ближайшие недели».
Ранее президент РФ Владимир Путин дал четкий сигнал Украине и Западу, предупредив союзников Киева о последствиях отправки войск на Украину, сообщило издание The New York Times. По мнению авторов статьи, глава России подчеркнул военное превосходство Москвы и предупредил государства Европы о том, что им грозит опасность в случае реализации планов по отправке войск.