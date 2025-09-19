Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Химок Кайгородова задержали по делу о мошенничестве в ЖКХ

Бывшего замглавы Химок Дмитрия Кайгородова задержали следователи по делу о мошенничестве в сфере ЖКХ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

Кайгородова подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК. Ему вменяют хищение около двух миллионов рублей. Чиновник занимал должность в администрации Химок с 2019 по 2022 год.

«Задержание Кайгородова связано с уголовным делом о мошенничестве в процессе выполнения контрактов с муниципальным предприятием “ЖКХ Чеховского района”, — рассказал неназванный собеседник агентства.

Ранее Life.ru сообщал, как подследственный экс-глава фонда капремонта Подмосковья Валерий Николов пытался улететь из страны. Его задержали в аэропорту при попытке скрыться от следствия по делу о получении взяток.