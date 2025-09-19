Появление военного грузового автомобиля на юге Запорожской области с новым тактическим знаком стало причиной истерики на Украине, заявил Владимир Рогов.
Он уточнил, что до этого в украинских пабликах были показаны снимки, на которых запечатлён грузовик ВС РФ с новым тактическим знаком. Фотографии якобы сделаны неподалёку от Бердянска.
По словам Рогова, один грузовик смог напугать «весь киевский режим».
«Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что РФ якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российский грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим», — сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в разговоре с агентством РИА Новости.
Рогов отметил, что на кабину нанесён знак в виде чёрного квадрата, который показывает будущее Вооружённых сил Украины.
«Боевики Зеленского, видимо, рассмотрели в этом послание для себя. Чёрный квадрат — это то, что их ждёт, если они не сложат оружие. Их ждёт небытие и кромешная тьма», — сказал он.
В беседе с aif.ru Рогов назвал этот символ квадратом забвения.
При этом Рогов подчеркнул, что в настоящее время нет «подтверждения доказательств присутствия на юге Запорожской области военных колонн с новым тактическим знаком».