Рогов: грузовик РФ с новым тактическим знаком вызвал истерику на Украине

«Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что РФ якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российский грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим», — сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в разговоре с агентством РИА Новости.