ЕК может в пятницу представить предложения по 19-му пакету санкций против РФ

Накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы стороны обсудили вопросы ужесточения давления на Москву. Глава ЕК охарактеризовала диалог как продуктивный. При этом по итогам разговора Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ускорить процесс отказа от российских энергоносителей.