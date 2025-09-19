Ричмонд
ЕК может в пятницу представить предложения по 19-му пакету санкций против РФ

Урсула фон дер Ляйен намерена ускорить поэтапный отказ от российского топлива.

Источник: Комсомольская правда

Европейская комиссия планирует обнародовать в пятницу предложения по очередному, уже 19-му пакету санкционных мер ЕС в отношении России.

Рранее СМИ сообщали, что подобная инициатива ЕК будет представлена 19 либо 22 сентября.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в августе анонсировала введение новых антироссийских санкций в сентябре. Однако обсуждение пакета постоянными представителями стран ЕС неоднократно переносилось из-за возникших разногласий.

Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, с каждым новым пакетом вводить ограничения становится все сложнее.

Накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы стороны обсудили вопросы ужесточения давления на Москву. Глава ЕК охарактеризовала диалог как продуктивный. При этом по итогам разговора Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ускорить процесс отказа от российских энергоносителей.

