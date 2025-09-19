В устья реки Налычево зашла волна около 30 сантиметров

Подземные толчки произошли в акватории Тихого океана. В связи с этим на побережье Курильских островов была объявлена угроза цунами. По данным МЧС Сахалинской области, ожидается подход волн до 20 см на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.