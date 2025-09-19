В устья реки Налычево зашла волна около 30 сантиметров

После мощного землетрясения на Камчатке в устьях реки Налычево зафиксировали волну высотой около 30 см. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».
Подземные толчки произошли в акватории Тихого океана. В связи с этим на побережье Курильских островов была объявлена угроза цунами. По данным МЧС Сахалинской области, ожидается подход волн до 20 см на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Сейсмологи уточнили, что эпицентр землетрясения находился в 411 км северо-восточнее Северо-Курильска. Глубина толчков составила 36 км, а магнитуда — 7,6.
Ранее ГУ МЧС по Камчатскому краю предупредило о возможном подходе волн высотой от 0,1 до 1,5 метра после мощного землетрясения у берегов полуострова.