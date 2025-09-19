NOS: Нидерланды планируют отказаться выдавать жильё украинским мужчинам-беженцам

В Нидерландах рассматривается возможность исключения мужчин-беженцев из системы обеспечения жильем. Соответствующую информацию распространила Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).
Так, исполняющая обязанности министра по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что мужчины из Украины, находящиеся в Нидерландах, должны самостоятельно обеспечивать себя жильем. Такая позиция объясняется тем, что страна исчерпала возможности для приёма беженцев.
«Работающие граждане Нидерландов тоже сами обеспечивают себя жильем», — заявила исполняющая обязанности министра по делам убежища и миграции.
Накануне британская газета Times писала, что за последние три года в Польше наметилась тенденция к ухудшению отношения к украинским беженцам. Сами местные жители все чаще рекомендуют им возвращаться на родину.