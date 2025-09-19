Лунное затмение Венеры можно будет наблюдать на дневном небе 19 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Земли при ясной погоде в пятницу днем смогут увидеть, как Луна почти на час закроет собой Венеру. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, передает ТАСС.
Сейчас яркая Венера находится в созвездии Льва. 19 сентября мимо нее пройдет убывающая Луна и ненадолго закроет собой планету. Затмение будет наблюдаться в Европейской части России, а также из Африки, Европы, Канады, Гренландии и Азии.
«В Москве это затмение будет видно на светлом небе: Венера скроется за Луной в 15.18 и появится в 16.13 по мск», — сказала астроном корреспонденту ТАСС.
Для наблюдения этого явления понадобятся бинокль или любительский телескоп. -0-