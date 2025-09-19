Трамп посоветовал Стармеру использовать армию для борьбы с нелегалами

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Британии Киру Стармеру использовать военных для блокировки каналов нелегальной миграции.
«Не важно, какими средствами вы пользуетесь. К вам приходят люди, и, как я сказал премьер-министру, я их арестую, и не имеет значения, придётся ли вам вызывать армию», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции во время своего второго госвизита в Британию.
По его словам, границу США незаконно пересекали миллионы людей. Трамп обвинил в этом бывшего американского лидера Джо Байдена, он подчеркнул, что смог решить эту проблему.
«За последние три месяца ни один человек не въехал незаконно в нашу страну», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что лишь Соединённые Штаты имеют право вводить тарифные ограничения.