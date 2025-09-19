Трамп посоветовал Стармеру использовать армию для борьбы с нелегалами

«Не важно, какими средствами вы пользуетесь. К вам приходят люди, и, как я сказал премьер-министру, я их арестую, и не имеет значения, придётся ли вам вызывать армию», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции во время своего второго госвизита в Британию.