Трамп посоветовал Стармеру использовать армию для борьбы с нелегалами

Трамп уточнил, что смог решить эту проблему в США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Британии Киру Стармеру использовать военных для блокировки каналов нелегальной миграции.

«Не важно, какими средствами вы пользуетесь. К вам приходят люди, и, как я сказал премьер-министру, я их арестую, и не имеет значения, придётся ли вам вызывать армию», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции во время своего второго госвизита в Британию.

По его словам, границу США незаконно пересекали миллионы людей. Трамп обвинил в этом бывшего американского лидера Джо Байдена, он подчеркнул, что смог решить эту проблему.

«За последние три месяца ни один человек не въехал незаконно в нашу страну», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что лишь Соединённые Штаты имеют право вводить тарифные ограничения.

