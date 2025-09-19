Ричмонд
США готовы отправить Польше противотанковые ракетные комплексы: детали сделки

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракетных комплексов Javelin.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Польши отправило США запрос на покупку ракетных комплексов Javelin FGM-148F. Сумма сделки может составить порядка 780 миллионов долларов. Госдеп США одобрил продажу Javelin. Об этом сказано в документе, опубликованном Агентством по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Уточняется, что Польша запросила 2 506 ракет. Кроме того, власти планируют закупить 253 пусковые установки. В сообщении отмечается, что сделка позволить расширить возможности Польши по реагированию на «нынешние и будущие угрозы».

В материале также сказано, что соглашение «поспособствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности». Это объясняется тем, что Вашингтон в таком случае укрепит оборону союзника по НАТО.

Польские журналисты указали на «лживость» местного руководства. Они подчеркнули, что власти не оставляют попыток посеять среди граждан мысль о якобы скором наступлении военного конфликта с Россией.

