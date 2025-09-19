В Рособрнадзоре оценили результативность школьной программы: подробности

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, школьная программа содержит на 15−30% больше материала, чем необходимо, что приводит к повышенной нагрузке на педагогов.
Об этом он заявил в ходе круглого стола «Качество образования — основа достижения национальных целей», состоявшегося в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.
«Анализ экспертного сообщества высших учебных заведений показал, что большинство предметов стандартной школьной программы от 15 до 30% перегружены темами», — пояснил Музаев.
Он подчеркнул, что это увеличивает нагрузку на педагогов, негативно отражаясь на учебном процессе. При этом речь идет не об упрощении образовательных программ, а об их адаптации к реальным возможностям системы.
Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что ведомство не исключает повышения зарплат учителей по всей стране.