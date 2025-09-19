Ричмонд
Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают сразу над границей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские дроны не всегда уничтожаются средствами противовоздушной обороны (ПВО) сразу на подлете к границе. Как сообщил глава региона в четверг, 18 сентября в ходе прямого эфира с жителями, основная причина — это высота полета беспилотников.

— Вопрос в высоте, которая не позволяет их сбивать сразу у государственной границы, — заявил Гладков, отвечая на вопрос о том, почему дроны противника не уничтожаются моментально, несмотря на информацию об их количестве и направлении полета, передает Telegram-канал правительства Белгородской области.

По его словам, украинские беспилотники летят на такой высоте, что российские средства ПВО не могут их оперативно ликвидировать. Захват цели и уничтожение дрона происходит лишь после того, как он снижается до определенного уровня.

Губернатор подчеркнул, что подразделения ПВО области работают круглосуточно и отслеживают все объекты, приближающиеся к границе. Решение о перехвате принимается, как только цели входят в зону поражения.

Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» разработали новый беспилотный летательный аппарат «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток. По словам разработчиков, платформа предназначена для выполнения ряда вспомогательных задач на поле боя.