Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают сразу над границей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские дроны не всегда уничтожаются средствами противовоздушной обороны (ПВО) сразу на подлете к границе. Как сообщил глава региона в четверг, 18 сентября в ходе прямого эфира с жителями, основная причина — это высота полета беспилотников.
— Вопрос в высоте, которая не позволяет их сбивать сразу у государственной границы, — заявил Гладков, отвечая на вопрос о том, почему дроны противника не уничтожаются моментально, несмотря на информацию об их количестве и направлении полета, передает Telegram-канал правительства Белгородской области.
По его словам, украинские беспилотники летят на такой высоте, что российские средства ПВО не могут их оперативно ликвидировать. Захват цели и уничтожение дрона происходит лишь после того, как он снижается до определенного уровня.
Губернатор подчеркнул, что подразделения ПВО области работают круглосуточно и отслеживают все объекты, приближающиеся к границе. Решение о перехвате принимается, как только цели входят в зону поражения.
