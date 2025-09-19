Медведица с двумя медвежатами держат в страхе жителей Красной поляны в Сочи

Медведи держат в страхе жителей Красной поляны. Видео © Telegram / SHOT.
Люди опасаются, что медведица может напасть на туристов, которые не знают о её привычках кормления. Она уже напугала человека на электросамокате и преследовала велосипедиста.
По словам местных, они обращались в администрацию Красной поляны с просьбой о помощи. Им сообщили, что проблема относится к компетенции национального парка. МЧС также зарегистрировало вызов, но специалисты пока не прибыли на место.
Ранее Life.ru рассказывал, как студенты Корнеллского университета в США убили медведя и разделали тушу на кухне общежития. О случившемся стало известно после того, как другие жильцы подали жалобу на юных охотников.