Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах

Депутат Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона.

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России следует от единовременного начала отопительного сезона перейти к гибкому зонированному регулированию, при котором отопление в первую очередь подают старым домам с высокими теплопотерями, а отключают — современным зданиям, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.

«Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию. Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами. Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже», — сказал Кошелев.

По словам парламентария, для реализации данного проекта необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. «Новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев», — заключил он.