В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах

«Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию. Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами. Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже», — сказал Кошелев.