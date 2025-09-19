Крымчан предупредили об аварийных отключениях электричества: с чем это связано

Часть жителей Крыма лишились электроснабжения вечером 18 сентября. Аварийные отключения связаны с разразившейся непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
Отмечается, что без электричества остались порядка 20 тысяч абонентов. В их числе жители Ленинского и Симферопольского районов. Кроме того, перебои наблюдаются у абонентов из городского округа Ялта.
«В связи с прохождением штормового ветра на территории Республики Крым сотрудники ГУП РК Крымэнерго работают в режиме повышенной готовности! Проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено ухудшением погодных условий, в связи с чем время восстановления электроснабжения может увеличиваться», — предупредили в «Крымэнерго».
