В Дании пассажиры пересели с поездов на автобусы: во всем виноват бобер

Датская железнодорожная служба Banedanmark временно прекратила движение поездов на участке между Авлумом и Струэром из-за появления бобра. Об этом сообщила национальная вещательная корпорация DR.
Уточняется, что служба остановила движение поездовв среду, 17 сентября. Причиной послужила авария на железнодорожном мосту, вызванная активностью бобра.
Так, созданная бобром плотина изменила русло ручья, что привело к размыванию опор моста. Восстановительные работы планируется завершить к воскресенью, 21 сентября. На период ремонта между Авлумом и Струэром организовано автобусное сообщение.
