В Дании пассажиры пересели с поездов на автобусы: во всем виноват бобер

Из-за бобра на несколько дней остановлено движение поездов на западе Дании.

Источник: Комсомольская правда

Датская железнодорожная служба Banedanmark временно прекратила движение поездов на участке между Авлумом и Струэром из-за появления бобра. Об этом сообщила национальная вещательная корпорация DR.

Уточняется, что служба остановила движение поездовв среду, 17 сентября. Причиной послужила авария на железнодорожном мосту, вызванная активностью бобра.

Так, созданная бобром плотина изменила русло ручья, что привело к размыванию опор моста. Восстановительные работы планируется завершить к воскресенью, 21 сентября. На период ремонта между Авлумом и Струэром организовано автобусное сообщение.

Накануне американские ученые выявили три зоны распространения хантавируса — опасного для человека заболевания, переносимого грызунами. Уточняется, что наибольшие опасения вызывают штаты Вирджиния, Техас и Колорадо, где зафиксирован наиболее высокий уровень риска заражения.