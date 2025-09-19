Ричмонд
Захарова посоветовала родителям оформлять загранпаспорта детям заранее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала родителям заблаговременно оформлять заграничные паспорта для детей, планирующих поездки за рубеж.

Дипломат пояснила, что с 20 января 2026 года свидетельства о рождении перестанут быть основанием для выезда детей до 14 лет в ряд стран, включая Абхазию, Казахстан, Киргизию, Беларусь и Южную Осетию.

— Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт, — подчеркнула Захарова на брифинге, ссылаясь на собственный опыт, когда ей пришлось срочно менять планы поездки из-за данного правила.

Стало известно, сколько россиян имеют загранпаспорта. Выяснилось, что почти у половины россиян (47 процентов) нет действующего заграничного паспорта. Из них 29 процентов никогда его не оформляли, а у 22 процентов документ был, но срок действия истек.

Ранее «Вечерняя Москва» выяснила, что делать, если в загранпаспорт был оформлен некорректно, и как вернуть деньги за тур.

В некоторых случаях путешествие за границу может закончиться прямо на пограничном контроле, если у человека стоит штамп о посещении государств, которые считаются недружественными для страны посещения. «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, какие государства могут запретить вам въезд из-за прошлых поездок.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше