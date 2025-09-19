Небензя: удар по Дохе обесценил слова о готовности Израиля к дипломатии

Удар военных Израиля по Дохе обесценил высказывания о готовности израильской стороны к дипломатии, а также к сделкам, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Комментарий прозвучал после голосования по проекту резолюции, где говорится о требовании прекращения огня в секторе Газа. Соединённые Штаты вновь наложили вето на этот проект.
«СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за её отсутствия, одной-единственной делегацией», — сказал Небензя.
Он призвал коллег из США осознать, что озвученная американской стороной «тихая дипломатия на земле» подрывается «конкретными действиями» Израиля. Небензя уточнил, что это подтверждает «агрессивная вылазка Западного Иерусалима против суверенного Катара как одного из основных посредников в переговорном процессе».
«Это был удар, по сути, по самой идее достижения договорённостей, он обесценил любые утверждения о том, что Израиль готов к дипломатии и сделкам», — заявил он.
Напомним, в сентябре израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству движения ХАМАС, которое находилось в Дохе.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не планирует осуществлять удары по Катару. Он уточнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не предупреждал о планах нанести удар.